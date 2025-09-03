ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин принимает участие в параде в честь 80-летия Победы в Пекине. Парад приурочен к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

В смотре войск принимают участие мировые лидеры, что подчеркивает глобальную значимость события.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, после парада Путин проведет несколько важных двусторонних встреч с иностранными коллегами. С главами Республики Конго и Вьетнама Путин обсудит углубление сотрудничества в различных областях, включая торговлю, энергетику и региональное развитие.

Война сопротивления японской агрессии длилась с 1937 по 1945 год. Токио официально капитулировал 2 сентября 1945 года после объявления войны Советским Союзом и американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.