Пресс-секретарь президента России назвал слова премьер-министра Словакии аллегорией

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в разговоре с ним премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил европейских чиновников с "жабой на дне колодца".

"Насколько я понял, это какой-то словацкий фольклор. Они сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху", - рассказал представитель Кремля в комментарии телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что слова Фицо - это аллегория. "Мы просто говорили. Я говорил, что накануне прошел очень содержательно саммит ШОС и "ШОС плюс". И [Фицо] говорит: "А у нас многие в Евросоюзе - вот как эта жаба - не понимают, что в мире происходит", - поделился Песков.

О подробностях этого разговора с Песковым сам Фицо упомянул на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Наверное, СМИ будут смеяться, но вашему пресс-секретарю я начал рассказывать одну историю о лягушке или о жабе. Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой", - сказал тогда премьер Словакии.

История о лягушке на дне колодца описана в трактате "Чжуан-цзы" - даосской книге притч, написанной в III веке до н. э. Лягушка, которая жила в заброшенном колодце, однажды повстречала на краю своего жилища большую морскую черепаху и стала хвастаться ей своей жизнью: как она прыгает вдоль стен, плавает в воде и гуляет по грязи, чувствуя себя хозяйкой. Черепаха рассказала лягушке о море - бескрайнем, невероятно глубоком, не выходящем из берегов во время наводнений и не пересыхающем в засуху. Лягушка была так потрясена историей черепахи, что потеряла дар речи. В Китае эту притчу до сих пор используют для описания человека с очень узким кругозором.