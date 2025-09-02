Исполняющий обязанности председателя вологодского заксобрания Роман Заварин отметил, что в последнее время депутат выступает с критикой всех инициатив властей региона

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Представители "Единой России" в вологодском заксобрании намерены обратиться к руководителю партийной фракции в Госдуме Владимиру Васильеву с запросом на исключение депутата ГД Алексея Канаева из партии. Исполняющий обязанности председателя вологодского заксобрания Роман Заварин отметил, что Канаев в последние годы дискредитирует всю работу региональной фракции.

В феврале вологодское региональное отделение "Единой России" исключило Канаева из партии, что не отразилось на его работе в партийной фракции Госдумы. Заварин отметил, что в последнее время депутат выступает с критикой всех инициатив властей региона - введенных ограничений на розничную продажу алкоголя, сокращений абортов и других.

"Парламентский год начнем с внеочередного заседания фракции "Единая Россия" в областном парламенте. Главный вопрос повестки - подготовка обращения к руководителю фракции "Единая Россия" в Государственной думе Владимиру Абдуалиевичу Васильеву о рассмотрении вопроса дисциплинарной ответственности депутата Алексея Валериановича Канаева, вплоть до исключения его из состава фракции", - сообщил Заварин в своем Telegram-канале.

По его словам, инициатива имеет серьезные основания. "На протяжении последних лет Алексей Валерианович все чаще позволяет себе заявления и действия, которые не только противоречат, но и дискредитируют всю работу фракции парламентского большинства. Вместо конструктивной позиции мы наблюдаем постоянную критику, не подкрепленную конкретными предложениями. Последним примером стал случай публичного оскорбления коллеги, что недопустимо для народного избранника", - сообщил Заварин, приложив видео инцидента.

По мнению спикера, фракция "Единая Россия", как в Законодательном Собрании Вологодской области, так и в Государственной думе должна оставаться коллективом, работающим ответственно, слаженно и на благо людей. "Те, кто своими действиями подрывают доверие избирателей и препятствуют результативной работе, не могут оставаться ее представителями", - подчеркнул Заварин.