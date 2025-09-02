Путин может встретиться с Ким Чен Ыном после парада победы в Пекине

У российского лидера планируются и другие встречи, одна из них - с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжит в Пекине серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Не исключено, что в том числе он пообщается с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

С утра главы государств будут вместе присутствовать на параде по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также на торжественном приеме. "Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен в двустороннем плане", - говорил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дипломат пояснял, что "приглашение корейским друзьям передано". "Я думаю, что такой разговор состоится", - резюмировал представитель Кремля.

Предыдущий раз Путин виделся с Ким Чен Ыном в июне 2024 года, когда прилетал с визитом в Пхеньян. До этого, в сентябре 2023 года, руководитель КНДР приезжал в Россию - лидеры провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Перед этим Ким Чен Ын посещал РФ в апреле 2019 года, они с Путиным встретились во Владивостоке.

Помимо этого главы государств регулярно обмениваются посланиями. А в августе этого года они провели телефонный разговор: речь шла о годовщине освобождения Кореи от японского колониального господства, о развитии добрососедских отношений между РФ и КНДР, о помощи Пхеньяна в освобождении Курской области. Путин также поделился с Ким Чен Ыном информацией о предстоявших переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же лидеры России и КНДР договорились о дальнейших личных контактах.

Продолжение программы

У Путина планируются в Пекине и другие встречи. Одна из них будет с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Это уже второй контакт лидеров с начала года. В мае Сассу-Нгессо приезжал в Россию на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также Путин пообщается с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Это будет их первая встреча с момента избрания Лыонг Кыонга на пост в октябре 2024 года. При этом всего двумя днями ранее российский лидер побеседовал в Тяньцзине с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Нельзя исключать, что у президента РФ могут быть контакты и с другими лидерами, прибывшими в Пекин на торжества. При этом с большинством присутствующих Путин уже пообщался в предыдущие дни - по отдельности или на общих мероприятиях.

Далее программа Путина также продолжится на востоке, но уже в российской его части. 4-5 сентября глава российского государства будет работать в Приморье на Восточном экономическом форуме.