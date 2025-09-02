Участники X ВЭФ сосредоточатся на перспективах сотрудничества России и стран АТР

Помимо деловой программы пройдет еще ряд тематических мероприятий и небольших форумов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Взаимовыгодное сотрудничество России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях геополитических трансформаций станет темой обсуждения на X Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В программу мероприятия войдут панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки, а также бизнес-диалоги, посвященные отношениям России с разными странами мира, сообщается на сайте форума.

Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ключевыми треками X ВЭФ определены: "Реализация планов опережающего развития Дальнего Востока", "Расширение торгово-инвестиционного взаимодействия для решения стратегических задач", "Механизмы межрегиональной кооперации", "Диверсификация экономических связей".

В деловую программу форума включены мероприятия, разделенные на следующие блоки: "Открытость и взаимовыгодное партнерство: основа стабильности", "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка", "Дальний Восток - территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города - для жизни людей", "Международная конференция АТЭС по высшему образованию", "Артерии роста: как логистика меняет экономику".

На полях форума

Помимо деловой программы в рамках ВЭФ пройдет еще ряд тематических мероприятий и небольших форумов.

Так, 3 сентября состоится Международный форум "День сокола", посвященный эффективным методам восстановления природных популяций, лучшим практикам прикладного использования ловчих птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных. Во время форума проводится соколиный аукцион, вырученные в ходе которого средства направляются на развитие центров реинтродукции и сохранения птиц, экологического туризма и проведение исследований в естественной среде и на базе центров. Результатом первых двух форумов стало принятие рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета восемью странами: Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией, ОАЭ, Бахрейном и Катаром.

В стартовый день X ВЭФ начнет работу Форум креативных индустрий - площадка стратегического диалога о роли креативных индустрий в трансформации регионов, расширении международного сотрудничества и формировании новой экономики смыслов. Форум должен стимулировать развитие креативных индустрий в России, презентовать их достижения на глобальном уровне, а также показать путь развития несырьевого сектора экономики России и продемонстрировать креативный потенциал отрасли. Особое внимание будет уделено развитию партнерства с Китаем и странами АТР, включая совместные проекты, экспорт креативного контента, культурную дипломатию и технологии.

В нулевой день форума состоится Международная конференция "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы". Ее участники выступят с докладами о роли Монголии в достижении Победы, дипломатических и политических разногласиях СССР, США и Японии, сотрудничестве Китая и СССР в борьбе с фашизмом, а также о судебных процессах над нацистскими преступниками. В ходе сессий участники обсудят планирование и проведение Дальневосточной кампании 1945 года, этнический состав Красной армии периода Великой Отечественной войны, вклад коренных малочисленных народов в Победу, особенности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне среди населения Вьетнама.

Параллельно с основным пройдет форум "ВЭФ юниор" с участием студентов российских вузов, молодых ученых и предпринимателей, представителей крупнейших российских компаний и чиновников. Участники молодежного форума обсудят вопросы создания современной инфраструктуры - драйвера экономики и человеческого потенциала, сохранения привлекательности Дальнего Востока для молодежи и развития ИТ-технологий.

Культурная программа

Мероприятия культурной программы ВЭФ объединены в фестиваль "Владивостокские сезоны". Туда вошел Литературный фестиваль "Литература на службе Победы", показы фильмов о разгроме милитаристской Японии, музейные проекты и выставки. 3 сентября состоится открытие выставки "Улица Дальнего Востока", которая традиционно работает в дни ВЭФ на набережной Дальневосточного федерального университета. Частью торжественного открытия выставки станет масштабное шествие в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Для жителей и гостей Владивостока на набережной Спортивной гавани в центре города пройдет Фестиваль культуры ВЭФ - в концертной программе примут участие творческие коллективы Приморского края и Еврейской автономной области. Хедлайнером вечера станет группа "Балаган-лимитед", завершит праздничную программу фейерверк.

