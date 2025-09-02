По словам министра иностранных дел России, Москва ценит этот факт

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Москва ценит тот факт, что Индия не прогнулась под требованиями США прекратить закупки ресурсов из РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

"Президент США Дональд Трамп, как все знают, не только пригрозил ввести повышенные импортные тарифы на продукцию ряда торговых партнеров России. Такие тарифы уже введены, например, в отношении Индии - нашего особо привилегированного стратегического партнера, крупного потребителя российских товаров, в частности, углеводородного сырья. Мы оценили тот факт, что Нью-Дели не прогнулся под давлением и сохраняет приверженность принципам свободной торговли", - отметил министр.

"Тем принципам, которые столько лет, если не десятилетий, американцы превозносили, а теперь им, этим принципам, американцы же и изменили", - подчеркнул Лавров.

США в августе увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.