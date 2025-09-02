Лавров: Запад не сможет рассчитывать на благоприятствование в торговле с РФ

Глава МИД России подчеркнул, что "инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Страны Запада в будущем не смогут рассчитывать на режим благоприятствования в торговле с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

"Отказ большинства стран коллективного Запада и прежде всего многих стран - членов Евросоюза от торговли с Россией по целому ряду позиций, для того чтобы оказывать на нас давление, - это прискорбное решение. Как следствие, экономический урон наносится всем. Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие, - сказал министр. - В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы, безусловно, сделаем. Хотя мы были и остаемся открытыми для взаимодействия со всеми внешними партнерами на основе уважения интересов и взаимной выгоды".

Как указал Лавров, в мире растет осознание того, что объектом санкционной агрессии может стать абсолютно любая страна. "Поэтому совершенно логично, что многие государства глобального Юга и Востока хотят обезопасить свои внешнеторговые интересы и последовательно снижают зависимость от исторически сложившихся связей с Западом", - пояснил он.

Кроме того, это находит выражение в постепенном переходе на торговлю в национальных валютах, диверсификации инструментов трансграничных расчетов, создании новых международных транспортных коридоров, налаживании неуязвимых для внешнего давления производственно-сбытовых цепочек, отметил глава МИД РФ.

"Все это создает совершенно иную атмосферу в международной торговле и является эффективным ответом на попытки некоторых стран, действующих вопреки закрепленному в Уставе ООН принципу международного сотрудничества, воспрепятствовать реализации всеми государствами права на развитие и помешать формированию более справедливого мироустройства", - констатировал Лавров.