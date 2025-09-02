Москва будет и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать на схожих принципах, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия не строит дружбу с партнерами в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

"Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США", - отметил он.

По словам Лаврова, Россия будет и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать на схожих принципах. "А это подавляющее большинство государств глобального Юга и Востока, заинтересованных расширять торгово-экономические связи с Россией во имя благополучия своих граждан. Среди них - наши стратегические партнеры и единомышленники по БРИКС, в том числе, уверен, и индонезийские друзья", - добавил министр.