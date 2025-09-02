Крайне важно не допустить полного уничтожения анклава и прекратить убийство мирного населения, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия возмущена политикой Израиля по ограничению поставок гуманитарных грузов в Газу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

"Жертвами продолжающейся уже почти два года войны в Газе стали десятки тысяч палестинцев, число пострадавших мирных жителей давно перевалило за сотню тысяч человек. Это в разы больше, чем за то же время погибло гражданских лиц на Украине, - сказал он. - Особую обеспокоенность и возмущение вызывает политика Израиля по ограничению поставок гуманитарных грузов, что ведет к массовому голоду в палестинском анклаве. Не меньшую тревогу вызывает израильский курс на зачистку от палестинцев Западного берега реки Иордан".

По словам Лаврова, крайне важно не допустить полного уничтожения Газы и прекратить убийство мирного населения. "Необходимо немедленное и повсеместное прекращение огня, безусловное освобождение заложников и удерживаемых лиц, обеспечение безопасного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся", - указал он.

Министр отметил, что первопричина нынешних трагических событий состоит в невыполнении решений международного сообщества о создании независимого палестинского государства, которое существовало бы рядом с Израилем в мире и безопасности. "Мы по-прежнему считаем, что реализация законных чаяний палестинского народа, его права распоряжаться своей судьбой должна быть неотъемлемым условием урегулирования арабо-израильского конфликта. И, кстати, без этого очень трудно себе представить, как в реальности и на долгосрочной основе может быть обеспечена и безопасность самого Израиля, в чем Россия и, как я думаю, другие ответственные государства искренне заинтересованы", - подчеркнул он.

Лавров напомнил, что, руководствуясь именно таким пониманием, Россия приняла активное участие в Международной конференции высокого уровня по Ближнему Востоку, которая прошла в Нью-Йорке 28-30 июля. "Работа в данном формате будет продолжена в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во второй половине сентября. Вместе с единомышленниками будем добиваться деэскалации обстановки с прицелом на создание условий для переговорного решения палестинской проблемы. В этом плане настраиваемся на продолжение тесного взаимодействия с индонезийскими партнерами", - заключил глава МИД РФ.