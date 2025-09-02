Вице-премьер отметил, что память о подвиге поколения победителей сегодня вдохновляет на свершения и дает силы трудиться на благо Отечества

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе заявил, что победа в Маньчжурии и Курильская десантная операция еще раз продемонстрировали миру, на что способна наша страна, показали мужество, стойкость и несгибаемую волю советского народа.

"Разгром милитаристской Японии поставил точку во Второй мировой войне, завершил кровопролитные сражения, унесшие миллионы жизней, помог добиться мира и стабильности во всем мире. С уничтожением Квантунской армии закончилась многолетняя интервенция Японии в Китае и колониальное угнетение Кореи, были ликвидированы последние союзники нацистов. Победа в Маньчжурии, Курильская десантная операция еще раз показали миру, на что способна наша страна, показали мужество, стойкость и несгибаемую волю советского народа", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что память о подвиге поколения победителей и сегодня вдохновляет на свершения, дает силы трудиться на благо Отечества, защищать интересы России в специальной военной операции. "Нацистская гидра подняла голову, и тысячи наших ребят с оружием в руках вышли на поле боя - отстаивать справедливость, свободу и независимость Родины. Уверен, как и в те далекие годы, вместе мы обязательно победим", - добавил вице-премьер.