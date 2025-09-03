Нарышкин: память о Второй мировой войне много значит для глобальной безопасности

Директор Службы внешней разведки РФ сообщил, что она рассматривается как прочный фундамент сотрудничества в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Память о событиях Второй мировой войны имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в обращении к участникам международной научно-практической конференции "Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы" в рамках Восточного экономического форума.

"Полагаю, что память о событиях Второй мировой войны по-прежнему имеет огромное значение в контексте поддержания архитектуры глобальной безопасности. Рассматриваем ее и как прочный фундамент международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил Нарышкин.

Нарышкин также подчеркнул, что народы Советского Союза и Китая, перенеся беспрецедентно тяжелые испытания, сумели отстоять свою независимость, но при этом, как известно, "понесли наибольшие потери". "Опираясь на схожий исторический опыт, наши страны последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, вместе противостоят попыткам реабилитации идей нацизма и милитаризма", - отметил он.

Осмысление событий 80-летней давности

Председатель РИО напомнил, что ровно 80 лет назад - 2 сентября 1945 года - представители стран-союзниц приняли безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии. "Этому событию предшествовали ожесточенные августовские бои, в ходе которых американские союзники одержали победу над врагом на море, а советско-монгольские войска разгромили почти миллионную Квантунскую армию", - обратил внимание Нарышкин.

По его словам, принимая во внимание, что Вторая мировая война завершилась на Дальнем Востоке, справедливо будет признать, что и "первые очаги этого глобального конфликта тоже возникли именно здесь".

"Еще в сентябре 1931 года милитаристская Япония оккупировала северо-восточную часть Китая и создала на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-Го, которое планировалось использовать как плацдарм для агрессии против Советского Союза. А к 1937 году, еще задолго до нападения гитлеровской Германии на Польшу, японские оккупанты развязали в Китае полномасштабную войну, количество жертв которой исчислялось миллионами", - пояснил он.

Нарышкин выразил уверенность в том, что предстоящая дискуссия внесет серьезный вклад в осмысление событий восьмидесятилетней давности, послужит сближению национальных исследовательских подходов и извлечению востребованных исторических уроков.