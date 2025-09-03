Глава Фонда развития гражданского общества выразил уверенность, что наибольший вклад в это представительство внесет "Единая Россия"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) могут занять до 40% мест в девятом созыве Госдумы, при этом большинство из них будет выдвинуто "Единой Россией". Такое мнение ТАСС высказал глава Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) Константин Костин.

"Если мы берем весь состав Госдумы - 450 мандатов, примерно 30-40% из них могут занять ветераны СВО. Наибольший вклад в это представительство внесет "Единая Россия" - 85-90% всех участников СВО, которые окажутся в парламенте, будут выдвинуты именно ею. Другие партии тоже будут пытаться выдвигать ветеранов, но не факт, что эти кандидаты выиграют выборы", - сказал Костин.

По его словам, "Единая Россия" более ответственно подходит к подготовке участников СВО к политической деятельности, чем конкуренты. "Это касается вовлечения в работу органов власти и приобретения навыков политической работы к началу избирательной кампании. То, что делает "Единая Россия" и ее Высшая партийная школа, заметно опережает усилия остальных партий", - отметил он.

Последние два года "Единая Россия" предоставляет участникам СВО преференции на праймериз, в том числе 25-процентную надбавку к результатам голосования, а также упрощенные условия подачи документов и проведения предвыборной кампании. В беседе с ТАСС Костин не исключил, что партия может предоставить ветеранам СВО бонусы и на праймериз 2026 года.

При этом формальный подход к этой задаче, по мнению Костина, невозможен. "Нельзя просто взять человека, участвовавшего в СВО, и сделать его кандидатом. Задача состоит в том, чтобы получить профессионального политика, который сможет работать в Госдуме, решать проблемы избирателей, взаимодействовать с органами власти. Это требует подготовки. Так как времени до кампании немного, речь идет об ускоренной и масштабной программе обучения. У "Единой России" уже есть скамейка запасных - корпус региональных и муниципальных депутатов-ветеранов, готовых участвовать в выборах в Думу. У других партий с этим пока гораздо сложнее", - отметил он.