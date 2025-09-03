Для выдвижения необходимо, в частности, наличие гражданства России и отсутствие непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывшие украинские политики, которые до воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с РФ занимали пророссийскую позицию, могут войти в число кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму. Такое мнение ТАСС высказал глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Если это те, кто занимал пророссийскую позицию и сделал многое для того, чтобы состоялись референдумы и воссоединение регионов [Донбасса и Новороссии] с Россией, то их участие возможно. Все будет зависеть от настроений граждан и их политических предпочтений - кого они захотят поддержать", - отметил эксперт в ответ на вопрос ТАСС о том, могут ли партии на выборах в Госдуму в округах Донбасса и Новороссии выдвинуть в числе кандидатов граждан, занимавшихся политикой на этих территориях в период, когда они входили в состав Украины, с учетом их опыта и знания местной специфики.

Как сообщил ТАСС собеседник в ЦИК РФ, участие таких кандидатов, как и любых других, регулируется общими требованиями российского законодательства. Для выдвижения необходимо наличие гражданства России, отсутствие непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также соблюдение иных ограничений, предусмотренных конституцией и федеральными законами.

При регистрации кандидатов ЦИК совместно с правоохранительными органами проверяет соблюдение этих требований, включая оценку возможных связей с иностранными государствами и финансовых обязательств за рубежом. Наличие заблокированного иностранного счета не является препятствием, если кандидат может документально подтвердить невозможность его закрытия.

Если кандидат сохраняет украинское гражданство, это формально препятствует его выдвижению в Госдуму. Однако, по словам собеседника, ключевым станет наличие официального заявления о прекращении украинского гражданства, поданного в МВД РФ при получении российского паспорта. "Даже если фактическое прекращение украинского гражданства пока невозможно по объективным причинам, поданное заявление рассматривается как достаточное условие для участия в выборах", - отметил собеседник.