В федеральных кампаниях не бывает одной главной темы, отметил при этом глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция и поддержка семей участников СВО войдут в число основных тем кампании по выборам в Госдуму, которые запланированы на будущий год, заявил ТАСС глава Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) Константин Костин.

По его словам, в больших федеральных кампаниях не бывает одной главной темы: партии обычно выбирают две-три тематических линии, а также формируют региональные повестки - то, что они планируют реализовать в субъектах в качестве политических представителей на следующие пять лет.

"Тема СВО и поддержка семей участников операции занимают и будут занимать значительное место в повестке - как федеральной, так и региональной. Здесь доминирует "Единая Россия", потому что партия власти активнее других работает в этой теме: интегрирует участников СВО в политическую деятельность, поддерживает волонтеров и помогает бойцам на линии боевого соприкосновения и их семьям", - отметил Костин.

Он добавил, что остальные партии фактически выступают "филиалами" "Единой России", поскольку не имеют собственного акцента в теме СВО и лишь повторяют подходы партии власти, пытаясь заработать дополнительные голоса. "Если произойдут какие-то договоренности, повестка может измениться, но даже в этом случае "Единая Россия" останется лидером процесса среди других партий", - подчеркнул эксперт.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва - 20 сентября.