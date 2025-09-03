Президент прибыл на прием сразу после окончания военного парада на площади Тяньаньмэнь

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами принимает участие в торжественном приеме по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Прием проходит в Большом банкетном зале Дома народных собраний в Пекине.

Путин прибыл туда сразу после окончания военного парада на площади Тяньаньмэнь.

С российской стороны на прием приглашены глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Андрей Белоусов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.