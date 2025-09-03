ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Это уже вторая двусторонняя встреча у российского лидера за среду.
Россию на встрече также представляют глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник российского лидера Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Росатома Алексей Лихачев.