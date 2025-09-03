Президент республики Конго назвал прекрасными отношения его страны и России

Дени Сассу-Нгессо заявил, что они улучшаются с каждым годом

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, что его страну и РФ связывают "прекрасные отношения, которые с каждым годом улучшаются".

"Для меня большое удовольствие и большая честь встретиться с Вами, господин президент, а также с другими членами российской делегации, - отметил Сассу-Нгессо. - Наши страны связывают прекрасные отношения, которые улучшаются с каждым годом. Я до сих пор вспоминаю о торжествах, которые мы вместе отмечали несколько месяцев назад в Москве. Сегодняшний парад в Пекине напомнил мне о параде в Москве, организованном, по сути, по тому же случаю - в память о победе над нацизмом, над фашизмом, когда Красная армия первой вошла в Берлин".

Оба лидера стали почетными гостями торжеств, посвященных 80-й годовщине победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны, и воспользовались возможностью провести такие переговоры. Встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай, которую на время визита в Китай занимает глава российского государства.