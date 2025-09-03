Президент России отметил, что министерства иностранных дел двух стран регулярно координируют работу на всех международных площадках

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия готова увеличить число обучающихся в колледжах и вузах конголезцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"В России продолжают свою профессиональную подготовку студенты, молодые люди из вашей страны, и мы готовы не только поддерживать этот уровень, но и увеличивать количество конголезцев, которые хотят получить образование в Российской Федерации", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что министерства иностранных дел двух стран регулярно координируют работу на всех международных площадках. "Господин президент, я рад возможности с вами встретиться на полях сегодняшнего мероприятия", - заключил президент России.