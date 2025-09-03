Чиновники Якутии начали использовать юриста-ассистента на основе ИИ

Он предназначен для помощи сотрудникам администраций муниципальных образований

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Юрист-ассистент на основе искусственного интеллекта (ИИ) начал работать в Якутии, он помогает госслужащим составлять документы. Об этом сообщил на сессии "Креативная экономика: новая модель роста для Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ) глава республики Айсен Николаев.

"Одна из наших компаний через лабораторию искусственного интеллекта, которую мы создали вместе со "Сбером", сделала продукт, - ИИ-юриста "Обращайся". Он помогает чиновникам писать нормативно-правовые акты. <…> Сегодня во многих министерствах, ведомствах Якутии его уже начали использовать, хороший результат, много положительных эмоций у людей. Выросли качество и скорость", - сказал Николаев.

Он напомнил, что в еще в 2016 году в Санкт-Петербурге участвовал в стратегической сессии, на ней обсуждалась то, что когда-то ИИ заменит, в первую очередь, юриста. "Мы начали этим заниматься реально", - сказал глава Якутии.

Николаев также отметил, что в 2022 году две якутские крупнейшие компании - "долларовые единороги" передислоцировались в Казахстан и Малайзию. "Многие тогда считали, что якутское IT на этом закончилось, но на начало 2025 года у нас в этой отрасли работает людей больше, чем до 2022 года. У нас появилось много новых компаний", - подчеркнул глава республики.

Юрист-ассистент предназначен для помощи сотрудникам администраций муниципальных образований. Он может формировать ответы гражданам с разными вариантами ответов, проверять проекты решений и постановлений на соответствие законодательству, также генерировать типовые документы типа договоров, справок, протоколов с учетом последних изменений в федеральных законах. Также ассистент помогает анализировать запросы прокуратуры и надзорных органов и вносить изменения в устав муниципалитета за короткое время.

