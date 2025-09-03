Ганчев: военные ВС РФ последовательно освобождают улицы Купянска

Глава Харьковской военно-гражданской администрации отметил, что российские силы выбивают солдат ВСУ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Передовые отряды Вооруженных сил РФ ведут бои на улицах Купянска, с которых выбивают солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"По нашей информации, российские передовые штурмовые отряды уже находятся внутри города Купянска и выбивают врага с его улиц. Говорить о том, что мы установили определенные позиции внутри города, пока еще преждевременно, но мы видим последовательное освобождение города", - сказал Ганчев.