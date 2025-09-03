Генсеки ОДКБ, СНГ и ШОС подписали дорожную карту по развитию сотрудничества

В ходе встречи стороны в дружеской атмосфере также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной обстановки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Генеральные секретари Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Имангали Тасмагамбетов, Содружества Независимых Государств (СНГ) - Сергей Лебедев и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - Нурлан Ермекбаев подписали дорожную карту по развитию сотрудничества организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте ОДКБ по итогам их встречи в Пекине на полях мероприятий заседания Совета глав государств ШОС и формата ШОС+.

"Состоялась церемония подписания дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС, а также совместного заявления генеральных секретарей ОДКБ, СНГ и ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и 80-летия образования Организации Объединенных Наций",- проинформировали в сообщении.

В ходе встречи стороны в дружеской атмосфере обменялись мнениями по актуальным вопросам международной обстановки, а также приоритетным направлениям деятельности организаций. "Обсуждены предложения по дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия в сфере региональной безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Было выражено единодушное мнение о том, что ОДКБ, СНГ и ШОС призваны играть все возрастающую роль в поддержании глобального мира и региональной безопасности, предотвращении нестабильности",- отметили в сообщении.

В ОДКБ также указали, что стороны констатировали нацеленность на формирование новой евразийской архитектуры безопасности, развитие экономического сотрудничества и взаимодействия в культурной сфере. "Подтверждено намерение обеспечить сопряжение интеграционных проектов и гармонизации отношений центров развития в Евразии",- добавили в сообщении.