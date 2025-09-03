В России понимают значение разгрома фашистских войск и японских милитаристов, отметил зампред Совбеза

РЖЕВ/Тверская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Уроки Второй мировой войны во многих странах перестали восприниматься адекватно. По словам зампреда Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, даже в Японии уже, "не помнят, что произошло".

Медведев в ходе выступления перед поисковым отрядом "Волонтерской роты" и активистами "Молодой гвардии "Единой России" в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова отметил значимость Ржевской земли в годы Великой Отечественной войны. "Значение ее, тех сражений, которые здесь были в период Великой Отечественной войны, имеет абсолютно непреходящий характер", - отметил он.

"Сегодня 80 лет с момента завершения Второй мировой войны, после капитуляции милитаристской Японии. И, конечно, это тоже особая дата в истории человечества. Особая даже потому, что уроки Второй мировой войны, к сожалению, по разным причинам, во многих странах перестали восприниматься адекватно. <...> Даже в той же самой Японии уже, не помнят, что произошло, но мы-то это все помним. И поэтому понимаем значение этих событий - разгрома фашистских войск, японских милитаристов", - заявил он.