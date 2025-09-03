Якушев: Россия и Вьетнам понимают важность сохранения исторической правды

Первый вице-спикер Совета Федерации напомнил, что 9 мая 2025 года парадный расчет Вьетнамской народной армии впервые в истории прошел по Красной площади, а 2 сентября парадный расчет ВС РФ маршировал по площади Бадинь

ХАНОЙ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Россия и Вьетнам понимают важность сохранения исторической правды и памяти и в то же время с уверенностью смотрят в будущее. Об этом заявил в интервью ТАСС первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

Якушев возглавляет делегацию РФ, которая прибыла в Ханой для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы Августовской революции и провозглашения независимости Вьетнама. Он отметил, что Вьетнам - многолетний надежный партнер России и 2025 год богат на знаменательные даты для обеих стран. В январе Москва и Ханой отметили 75-летие установления дипломатических отношений, в апреле - 50-летие освобождения юга Вьетнама от американских войск, а в мае - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы празднуем День независимости Вьетнама, и нам было принципиально важно принять участие в этих торжествах. В России знают и помнят о тех испытаниях, через которые прошел вьетнамский народ. Мы хорошо понимаем важность сохранения исторической правды и памяти. И в то же время уверенно смотрим в будущее", - сказал первый зампред Совфеда.

Он напомнил, что 9 мая 2025 года парадный расчет Вьетнамской народной армии впервые в истории прошел по Красной площади, а 2 сентября парадный расчет ВС РФ маршировал по площади Бадинь. "Это свидетельство развития традиционно дружественных отношений между нашими странами", - подчеркнул Якушев.

Секретарь генсовета "Единой России" рассказал, что, помимо присутствия на параде, российская парламентско-партийная делегация приняла участие во встрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) То Ламом, а также встретилась с председателем Национального собрания (парламента) Вьетнама Чан Тхань Маном. Пользуясь случаем, российские парламентарии поздравили лидеров Вьетнама с 80-й годовщиной независимости страны и пожелали успехов в проведении предстоящего 14-го съезда Коммунистической партии Вьетнама.

"Хотим еще раз выразить слова благодарности генсеку ЦК КПВ То Ламу за его майский визит в Москву и участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Продуктивные беседы между нашими лидерами на полях того мероприятия стали очередным подтверждением высокого уровня доверия и дружбы между нашими государствами. Надеемся на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - заключил Якушев.