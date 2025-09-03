Зампред Совбеза РФ выступил перед поисковым отрядом "Волонтерской роты" и активистами "Молодой гвардии "Единой России" в военно-патриотическом лагере имени Ф.М. Охлопкова

РЖЕВ /Тверская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция началась в том числе из-за "трещины" в миропорядке, сложившемся после Второй мировой войны: уроки войны были забыты, память о павших предана забвению, а на первый план выдвинуты ценности, неприемлемые для большинства людей на планете. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Выступая перед поисковым отрядом "Волонтерской роты" и активистами "Молодой гвардии "Единой России" в военно-патриотическом лагере имени Ф. М. Охлопкова, он отметил, что в РФ в отличие от многих стран прекрасно помнят уроки Второй мировой войны.

"Все это было положено в основу миропорядка, сформировавшегося на нашей планете по итогам Второй мировой войны. Вначале этот миропорядок дал трещину в широком смысле этого слова, все это в конечном счете привело к специальной военной операции. Когда уроки большой кровавой войны были забыты, память павших была предана забвению, а на передний план были выставлены ценности, абсолютно неприемлемые для большинства людей на нашей планете" - сказал Медведев.