Россия и Вьетнам разделяют мнение, что будущее взаимодействия стран принадлежит молодежи, отметил первый вице-спикер Совета Федерации

ХАНОЙ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Отношения Москвы и Ханоя характеризуются насыщенным взаимодействием по партийной линии, рассказал в интервью ТАСС секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

Он возглавил делегацию РФ, которая прибыла в Ханой для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы Августовской революции и провозглашения независимости Вьетнама.

Наряду с активными парламентскими контактами, Москва и Ханой имеют очень насыщенную межпартийную повестку, сказал Якушев.

"В мае состоялась встреча председателя нашей партии Дмитрия Анатольевича Медведева и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарища То Лама. В настоящее время готовимся к заключению протокола о расширении и углублении сотрудничества между "Единой Россией" и Коммунистической партией Вьетнама на 2025-2027 годы", - сообщил секретарь генсовета "Единой России".

"Рассчитываем на подписание этого документа как можно скорее. Он дополнит действующее межпартийное соглашение о сотрудничестве новыми смыслами", - добавил Якушев.

В ходе нынешнего визита в Ханой делегация "Единой России" провела переговоры с руководством Государственной политической академии имени Хо Ши Мина.

"Очевидна обоюдная заинтересованность в развитии контактов между нашими высшими партийными школами. Подготовка квалифицированных кадров - одна из основ долгосрочного успеха сотрудничества и обмен опытом в этой сфере поможет нам более эффективно действовать как внутри страны, так и на международной арене", - считает Якушев.

По его словам, в Москве и Ханое разделяют мнение о том, что будущее российско-вьетнамских отношений принадлежит молодежи.

"Считаем крайне важным подключить молодежные отделения наших партий к развитию культурно-гуманитарного взаимодействия. "Молодая Гвардия Единой России" и вьетнамский Коммунистический союз молодежи Хо Ши Мина планируют подписать соглашение о сотрудничестве в конце этого года", - сообщил Якушев.

"Рассчитываем на то, что молодежь будет организовывать совместные акции и мероприятия в защиту исторической памяти и в поддержку российско-вьетнамской дружбы. В этом - залог преемственности курса наших государств на взаимопомощь и понимание", - подчеркнул первый зампред Совета Федерации.