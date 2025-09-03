По словам секретаря генсовета "Единой России", руководство партии видит большие перспективы сотрудничества на пространстве Большой Евразии

ХАНОЙ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Сотрудничество "Единой России" и Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) вносит вклад в укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение высказал в интервью ТАСС секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, возглавивший делегацию РФ, которая посетила Ханой для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы Августовской революции и провозглашения независимости Вьетнама.

По его словам, упрочение двустороннего сотрудничества по партийной линии рассматривается как "значимый совместный вклад в укрепление стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". В этом контексте видится полезным развивать диалоговые площадки в формате Россия - АСЕАН. "На партийном уровне мы провели уже два круглых стола в Москве и Владивостоке. Представители Коммунистической партии Вьетнама принимали в них участие. Надеемся на поддержку КПВ в вопросах проведения таких тематических мероприятий в дальнейшем", - отметил секретарь генсовета "Единой России".

Руководство партии, сказал он, видит большие перспективы сотрудничества на пространстве Большой Евразии. В мае этого года в Перми "Единая Россия" провела общественно-политические слушания на тему построения общей системы безопасности и сотрудничества на Евразийском континенте. "Коммунистическая партия Вьетнама была представлена на высоком уровне. И мы были рады услышать мнение наших партнеров", - отметил Якушев.

Он добавил, что работа этой площадки станет регулярной. "Следующее заседание пройдет там же, в Перми, в 2026 году. Рассчитываем на участие в ее работе представителей Вьетнама", - подчеркнул первый зампред Совета Федерации.