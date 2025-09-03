Работа поисковиков важна не только для родственников погибших, но и для сохранения доброй памяти о бойцах, отметил зампред Совета безопасности РФ

РЖЕВ /Тверская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Восстановление памяти о тех, кто пал смертью храбрых в ходе СВО, станет одной из приоритетных задач в ближайшем будущем. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в беседе с поисковым отрядом "Волонтерская рота" и активистами "Молодой гвардии "Единой России".

Он подчеркнул, что работа поисковиков важна не только для родственников погибших, но и для сохранения доброй памяти о бойцах. "Ранее очень часто происходило так, что боец не возвращался с фронта, а установить обстоятельства его гибели было невозможно. Времена тогда были суровые, даже на родственников падала определенная тень. Сейчас, к сожалению, большинство родственников таких бойцов уже не живы. Но восстановление доброго имени человека остается важной задачей для любого поисковика", - отметил Медведев.

"Сегодня также идут военные действия. И нам придется в ряде случаев восстанавливать имя и память о тех, кто пал смертью храбрых. Это, по всей вероятности, станет задачей ближайшего будущего", - добавил он.