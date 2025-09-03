На Херсонщине заявили, что Киев хочет вовлечь молодежь в террористическую деятельность

Первый замгубернатора региона Павел Шувалкин отметил, что украинским режимом "развязана настоящая террористическая война"

ГЕНИЧЕСК, 3 сентября. /ТАСС/. Киевский режим не прекращает попытки вовлечения несовершеннолетних жителей левобережной части Херсонской области в террористическую деятельность. Об этом заявил первый замгубернатора региона Павел Шувалкин в ходе мемориальной акции в Геническе ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

"Тем режимом, который действует сейчас на Украине, развязана настоящая террористическая война. Вы сами знаете, удары наносятся по машинам скорой помощи, по больницам. От FPV-дронов страдают даже школьные автобусы, есть раненые среди ваших ровесников. Не прекращаются попытки вовлечения в террористическую деятельность несовершеннолетних", - сказал он во время своего выступления.

Мероприятие, организованное администрацией Херсонской области, министерством молодежной политики региона и молодежным центром "Патриот", посетили более 150 человек, среди них представители власти и силовых структур, молодежных организаций, учащиеся образовательных учреждений. Они возложили красные гвоздики к памятнику "Скорбящая мать" и зажгли более 1,5 тыс. свечей и 300 лампадок, выложенных в форме ангела.

"В этот трагический день мы хотим почтить память всех погибших от рук террора. Нам нужно жить и делать все возможное, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - сказал во время акции руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате захвата террористами бесланской школы в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли 334 человека, из них 186 детей.