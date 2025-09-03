По словам председателя партии "Единая Россия", вводить жесткие обязанности для собственников нецелесообразно

РЖЕВ /Тверская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что проблему доступа поисковых отрядов на частные земли надо решать с помощью региональных властей. По его словам, вводить жесткие обязанности для собственников нецелесообразно, эффективнее задействовать административный ресурс.

Во время встречи Медведева с поисковиками один из участников отметил, что все больше земель переходит в частные руки, это затрудняет работу по обнаружению и перезахоронению останков советских воинов.

"Мне кажется, здесь методом установления каких-то обязанностей собственника действовать будет не очень продуктивно <…>. Можно создать механизм обращения в региональные администрации. Тогда собственнику скажут: у тебя есть два варианта - пустить поисковиков или готовься к другим формам убеждения", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что речь идет о моральном долге по увековечению памяти погибших: "Это абсолютно нравственная история". По словам политика, в решении подобных ситуаций могут помочь и партийные ресурсы: "Наша партия все-таки правящая. Многие собственники земли в ней состоят, а у партии есть свои возможности. Так что задача решаемая".