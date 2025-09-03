Михаил Мягков отметил, что участием в войне против СССР "Финляндия ничего не добилась", а Выборгско-Петрозаводская операция позволила отбросить финнов к их границам

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Финляндия после окончания Второй Мировой войны осталась суверенной и независимой исключительно по доброй воле Советского Союза, отказ от принятия советских условий и продолжение сопротивления Красной армии привели бы к полному разгрому и оккупации страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Финляндия по всем юридическим и политическим нормативам того времени потерпела полное поражение от Советского Союза и вынуждена была заключить мир. Она не была оккупирована Красной армией тогда, в 1944 году, только по доброй воле Советского Союза. Потому что мы посчитали, что нам выгоднее, скажем так, заключить сейчас мир, и перебросить свои войска на другие участки фронта, чтобы быстрее добить гитлеровскую Германию. Тем самым Финляндия после войны осталась суверенной, независимой, и даже получила значительные выгоды от своего нейтрального статуса, которые Советский Союз позволил ей иметь", - сказал он.

Он отметил, что участием в войне против СССР "Финляндия ничего не добилась", а Выборгско-Петрозаводская операция позволила отбросить финнов к их границам. "Но когда к сентябрю 1944 года Красная армия подошла уже к финским границам, Сталин издал так называемый стоп-приказ, категорически запретив командующему Карельским фронтом генералу Мерецкову переходить финские границы. Хотя наши войска к этому были готовы добить финскую армию окончательно", - добавил историк.

По его словам, до начала советской военной операции финны не соглашались на условия СССР, однако, "поняв безвыходность своего положения и фактический разгром собственной армии", дали согласие на переговоры, несмотря на то, что советские условия к этому моменту ужесточились: в их число вошло не только возвращение к границам 1940 года, но и передача ряда военных объектов и изгнание гитлеровских войск со своей территории. "Кроме того, мы обязали финнов наказать своих военных преступников, сократить свою армию до положения мирного времени и, в конце концов, занять нейтральный статус после войны. Такие положения они были вынуждены исполнить - и они исполняли их", - выделил научный директор РВИО.

Мягков подчеркнул, что продолжение боевых действий привело бы "к полному разгрому и оккупации Финляндии советскими войсками". "Тогда отношение к ней было бы намного более жестким, - как к союзнице Германии, которая нанесла нам огромные потери и материальный ущерб. Ее положение зависело, повторюсь, только от доброй воли Советского Союза", - уточнил он.

"Пусть сегодня задумаются те люди на Украине, которые еще не потеряли здравый смысл, и посмотрят, например, на Финляндию и другие союзные Германии страны, - что с ними было и что с ними могло бы быть, если бы они продолжали боевые действия против Советского Союза, а сегодня против России", - заключил собеседник агентства.