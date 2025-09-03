По мнению научного директора РВМО, еще одной причиной подобной риторики финского президента является полученное им ангажированное американское образование

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Слова президента Финляндии Александра Стубба о "победе" Финляндии над СССР в 1944 году наполнены русофобией и желанием совершить реванш, при этом они могут быть поняты и в качестве предостережения руководству Украины. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия "победила" в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.

"Подобное заявление можно расценить как сказанное в горячке, в потере памяти. Я не хотел бы сказать, что у человека наступила деменция, поскольку он достаточно еще молодой человек. Но очевидно, что это заявление было наполнено чувством русофобии, которая сегодня присутствует у большинства членов руководства Финляндии, и, скажем так, желанием из-за незнания подлинных фактов истории совершить реванш, переиграть историю и, в конце концов, сделать худо не только России, но и, прежде всего, самим себе" - сказал он.

По мнению историка, еще одной причиной подобной риторики финского президента является полученное им ангажированное американское образование. "Откуда ему знать историю, учась в университетах в США, где, по сути дела, вся история Второй мировой войны сводится к победе американцев, к тому, что СССР хоть и был союзником Соединенных Штатов Америки, но главную роль в победе сыграли именно США? Это еще одна причина того, что Стубб делает подобные заявления - незнание подлинной истории и ангажированность тех исторических знаний, которые он получал в западных университетах", - добавил Мягков.

Он подчеркнул, что при должной исторической эрудиции заявление Стубба может быть понято как предостережение Зеленскому. "Возможно, это был какой-то намек Зеленскому, что пора, "товарищ", выходить из войны и вести мирные переговоры, иначе положение ужесточится. Так можно было бы оценить заявление Стубба, если бы не иные глупости, которые он говорил, и его полное незнание истории", - заключил научный директор РВИО.