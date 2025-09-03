Президент РФ проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО и примет участие в Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. После четырехдневного визита в Китай президент РФ Владимир Путин вернулся в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Владивостока.

Российский лидер проведет 4 и 5 сентября в ДФО. У президента запланировано совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса округа. Также ожидается беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В дни своего визита Путин примет участие в Восточном экономическом форуме. В 2025 году он пройдет под девизом "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".

Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 5 сентября. Путин встретится с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром и заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. Накануне у российского лидера пройдут отдельные беседы.