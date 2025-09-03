Президент России по отдельности побеседует с профильным вице-премьером - полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым и с руководителем Приморья Олегом Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начинает работу во Владивостоке, где по традиции будет принимать участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и приуроченных к нему мероприятиях.

Так, 4 сентября глава государства проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке. На нем, в частности, будут обсуждаться вопросы электрогенерации, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ожидается серия двусторонних встреч. Путин по отдельности побеседует с профильным вице-премьером - полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым и с руководителем Приморья Олегом Кожемяко. Могут состояться контакты и с главами других регионов.

"В ходе поездки внимание Владимира Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока", - анонсировали в пресс-службе Кремля.

Так, во время посещения филиала Национального центра "Россия" главе государства представят интерактивную презентацию с результатами развития региона. Затем по ВКС Путин даст старт работе новых предприятий и транспортных объектов. Песков пояснял, что презентовать их будет Трутнев. Подобное мероприятие с участием президента проводится каждый год.

Путин прилетел в Приморье из Китая, где находился с четырехдневным визитом. Там он провел серию встреч с представителями зарубежных стран. В ближайшие дни она может продолжиться - уже на востоке России - с учетом того, что на ВЭФ приглашены иностранные гости.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

