Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин во время встречи, 25 апреля 2019 года

Лидеры государств общались на полях торжественных мероприятий в Пекине

СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына прошла в дружеской атмосфере. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путин и Ким Чен Ын встретились 3 сентября на полях торжественных мероприятий в Пекине. "Встреча от начала до конца прошла в товарищеской и дружественной атмосфере", - информировало агентство. Отмечается, что стороны обсудили планы сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, "вновь подтвердили намерения по дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне".

"Товарищ Ким Чен Ын откровенно обменялся с президентом Путиным мнениями по главным международным и региональным вопросам. Товарищ Ким Чен Ын попросил передать братскому российскому народу теплый привет и тепло попрощался с товарищем Путиным", - сообщает ЦТАК. Агентство отметило, что с российской стороны в беседе приняли участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Путин и Ким Чен Ын общались примерно 2,5 часа: полтора - с участием делегаций, еще час - тет-а-тет. После встречи Владимир Путин проводил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына до его представительского автомобиля.