Официальный представитель МИД РФ сообщила об этом на брифинге на полях Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в восьмом раунде стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"11 сентября в Сочи глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива", - сказала она.

По словам Захаровой, запланировано пленарное заседание и обсуждение всего комплекса двусторонних отношений между Россией и странами этого региона, по итогам пройдет пресс-конференция. Она добавила, что в мероприятиях примет участие министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья и генсек объединения Джасем Мухаммед аль-Будейви.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

