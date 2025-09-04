Захарова: одобрение США возможной продажи ракет Украине вредит мирному процессу

Так официальный представитель МИД прокомментировала возможную сделку о продаже Киеву более 3 тысяч управляемых ракет воздушного базирования ERAM

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Одобрение США возможной продажи Украине более 3 тысяч ракет ERAM и необходимого для них оборудования противоположно заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Об этом заявила на брифинге на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 28 августа Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине более 3 тысяч управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за $825 млн.

"Один вопрос: как это все соотносится с заявлениями о мире, о политико-дипломатическом урегулировании, о разрешении конфликта и минимизации конфликтоного потенциала? По-моему это ровно противоположное от заявленного", - подчеркнула Захарова, отметив, что США одобрили продажу ракет под предлогом укрепления региональной безопасности.

Россия не раз отмечала, что любая помощь киевскому режиму в действительности лишь "продлевает его агонию", несет значительные риски неконтролируемой эскалации конфликта и чревата серьезными последствиями для глобальной стабильности, подчеркнула дипломат.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.