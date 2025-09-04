Официальный представитель МИД России обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о наличии "некого четкого плана возможной отправки войск на территорию Украины"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия не собирается ни в каком формате обсуждать идеи об интервенции иностранных военных на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя планы ЕС по возможной отправке войск на Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности.

"Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую безопасность иностранную интервенцию на Украину в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате", - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о наличии "некого четкого плана возможной отправки войск на территорию Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня". По ее словам, соответствующая работа продвигается очень успешно. "Мы это мы видим, - заметила Захарова. - Судя по потерям Украины, Еврокомиссия просто превзошла саму себя. [Фон дер Ляйен] также воинственно добавила, что возглавляемый ею орган изучит новые источники финансирования ВСУ и подчеркнула, что первая линия обороны на Украине - это сильная украинская армия, а вторая - это многонациональная группа коалиции желающих при поддержке американцев".

По словам Захаровой, руководству ЕС "нужно каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции".

