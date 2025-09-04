Так официальный представитель МИД РФ ответила на слова о "НАТО-лайт" для Украины

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский перепутал гарантии безопасности с "каким-то коктейлем", говоря о формате "НАТО-лайт" для Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 августа Зеленский на брифинге озвучил собственное видение будущих гарантий безопасности, обозначив при этом три, как он считает, приоритетных элемента. Он перечислил сохранение нынешней численности ВСУ при одновременном надежном обеспечении их финансами и оружием, - сказала она на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). - Второе, что он сказал, это была защита Украины партнерами в некоем формате "НАТО-лайт". Я думаю, он с каким-то коктейлем перепутал. На случай, как он также упомянул, нового вторжения".

Как отметила дипломат, Зеленский забыл упомянуть, что "численность ВСУ он же сам и корректирует, бросая в пекло тех, кто насильственно мобилизован и абсолютно к этому не готов". В качестве третьего же элемента Зеленский назвал "сохранение антироссийских санкций, использование украденных российских активов для, как он сказал, восстановления страны".

"С учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства им никаких активов не хватит для того, чтобы восстановить страну. У них даже помощь гуманитарная, да и военная тоже, которая приходит в этот критический период, разворовывается", - подчеркнула Захарова. По словам официального представителя МИД РФ, "страны, которые являются донорами Украины, - правда, донорами не той крови, которая может пойти во благо, а как раз донорами испорченной крови, которая только убивает Украину, - не могут заставить киевский режим отчитаться по поставкам".

"Представляете, что будет с теми деньгами, с теми средствами, которые будут направлены на восстановление Украины? Это будет вечное восстановление", - заключила дипломат.