ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Постпредство РФ при ООН направило генсеку организации Антониу Гутерришу письмо, в котором указало ему на неоправданное затягивание ответа организации по инсценировке в Буче в 2022 году. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат обратила внимание, что после запроса в сентябре 2024 года лишь в июле 2025 года постпредство РФ в Нью-Йорке получило ответ по Буче, который "не стоил и бумаги". "В качестве первой реакции постпредство России в Нью-Йорке направило генеральному секретарю ООН письмо, где поставило ему на вид неоправданное затягивание с ответом на российский запрос, оспорило правомочность ссылок на соблюдение некой конфиденциальности перед третьими лицами в случае выдвижения серьезных обвинений против государства-члена, а также напомнило об обязательствах ООН сотрудничать с государствами в целях правосудия", - отметила она.

"Потребовали опубликовать наше обращение в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Также мы хотим предупредить Секретариат ООН, что мы этот вопрос не оставим. Мы продолжим настойчиво требовать от ооновцев отказаться от неконструктивной линии, прекратить заниматься покрывательством украинской инсценировки, которая нацелена была на очернение нашей страны, а главное она была нацелена на срыв переговорного процесса, который тогда шел", - добавила Захарова.

