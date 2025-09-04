Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что подобная история уже происходила примерно сто лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия специальной комиссии Министерства культуры Украины в Киево-Печерской лавре как откровенное надругательство над чувствами верующих.

"Как откровенное надругательство над чувствами православных людей выглядят действия псевдоэкспертов из специальной комиссии Министерства культуры Украины, которые с 28 марта текущего года вероломно хозяйничают на территории Киево-Печерской лавры, - заметила российский дипломат. - Они проводят в ее пещерах некую, как они называют, инвентаризацию. Что же они инвентаризируют? Святые мощи. 19 августа верующие с ужасом увидели, как вот эти инвентаризаторы выносили из обители на улицу раки с мощами, открывали их и проводили над ними манипуляции, после чего небрежно складировали под лестницей".

Захарова обратила внимание, что подобная история уже происходила примерно сто лет назад, когда "вскрывались раки, вскрывались захоронения, когда происходило надругательство над мощами". "Это опять же то самое, от чего по заявлениям Владимира Зеленского Украина хочет уйти. Удивительно, как она шла, если пришла ровно в эту же точку, кстати говоря, в которой не была последние десятилетия", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, такое "расчеловечивание" уже описывалось в классической литературе. Дипломат посоветовала обратить внимание на романы Федора Достоевского "Бесы", "Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание".

5 марта Министерство культуры Украины создало комиссию, которая должна заняться якобы "инвентаризацией и проверкой святых мощей", покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.