МИД РФ призывает россиян неукоснительно соблюдать цели поездок в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянам следует помнить о необходимости неукоснительно соблюдать цели поездок в Китай и не нарушать действующие в стране законы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение безвизового режима.

"Хотели бы сразу призвать наших соотечественников к неукоснительному соблюдению законодательства КНР, в том числе в части строгого соответствия целей пребывания в стране разрешенным для безвизового въезда категориям", - сказала она на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Дипломат отметила, что к ним относятся деловые поездки, туризм, посещение родственников и друзей, обмен визитами и транзит.

Захарова добавила, что "трудоустройство или обучение в Китае, служебные командировки, в том числе для представителей средств массовой информации, не подпадают под действия нового режима". Также сохраняется суверенное право китайской стороны отказать во въезде непосредственно на пункте пропуска, при этом мотивы такого решения компетентные органы объяснять не обязаны.

"Обращаем внимание, что новая мера пока носит временный, пробный характер, хотя механизм ее применения на китайской стороне неплохо обкатан в рамках общей политики Пекина и аналогичных преференций для 47 других стран, все же будет необходимо проанализировать ее действия с точки зрения двусторонних связей с Китаем, - добавила Захарова. - Будем рады, если практика безвизовых поездок получит долгосрочное закрепление".

"В настоящее время по линии министерства экономического развития нашей страны прорабатывается возможность сокращения порога минимального состава туристической группы и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства. И будем дальше развивать с нашими китайскими партнерами взаимодействие в данной области с опорой на практику и результаты реализации уже имеющихся договоренностей", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Россияне смогут посещать Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей, обмена визитами.

Как отмечала в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вопрос об ответной отмене виз для китайских граждан при поездках в РФ находится в стадии проработки.