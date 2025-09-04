Захарова: нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы несет угрозу безопасности

Давление стран запада на республику недопустимо, подчеркнула официальный представитель МИД России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Неприкрытое давление Запада на Венесуэлу и нагнетание ситуации вокруг нее является абсолютно недопустимым методом ведения дел и создает угрозу безопасности, подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам официального представителя российского дипведомства, то, что делают страны коллективного Запада в отношении тех государств, которые хотят проводить свою национальную политику, - это "особая страница мировых отношений". "Это абсолютно недопустимый метод ведения дел, это неприкрытое давление по всем фронтам, которое оказывается на Венесуэлу, - подчеркнула дипломат. - И с точки зрения политических манипуляций: посмотрите, сколько раз Венесуэла проводила демократические выборы и сколько раз эти выборы не признавались Западом. И сколько раз Запад предъявлял все новые, новые, новые требования по проведению выборов не в своей стране, не в стране, входящей даже в какие-то объединения с Западом, а просто потому, что [их] не устраивал итог проведенных выборов".

"Посмотрите на санкционное давление, посмотрите на бесконечные манипуляции с темой прав человека, - продолжила Захарова. - Ситуация, к сожалению, нагнетается, недопустимо нагнетается, она создает угрозу региональной безопасности, да и общей безопасности тоже создает угрозу".