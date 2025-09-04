Более 800 млрд лежит на счетах, подчеркнул губернатор Херсонской области

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Украинские власти оплачивают услуги наемников и оружие деньгами, которые они должны были выплатить семьям погибших. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума.

"Я недавно просматривал отчеты Нацбанка Украины: более 800 миллиардов на счетах лежит только тех средств, которые они заморозили и не выплачивают семьям погибших, то есть они списывают их (погибших военнослужащих - прим. ТАСС) как пропавших без вести, а по этому поводу не выплачивается компенсация. Они сейчас начали эти средства использовать для оплаты наемников <…> [для того, чтобы] приобретать вооружение в тех же Соединенных Штатах, да и в других странах", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что западные страны спонсируют Украину, в том числе с помощью замороженных российских активов.

"Деньги у них есть, и самое прискорбное то, что помогает им в этом практически весь финансовый мир Западной Европы", - добавил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.