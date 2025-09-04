Европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлер ФРГ в условиях продвижения диалога России и США по Украине, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, "жажда мести росла в нем с детства". Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Там отметили, что, по поступающей в СВР информации, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.

"Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти", - подчеркнули в пресс-бюро СВР.