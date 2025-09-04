По информации ЦИК, на судах свой голос отдали уже более 2,7 тыс. человек, а в труднодоступных или отдаленных местностях РФ - более 14,2 тыс.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Почти 17 тыс. избирателей проголосовали досрочно в рамках выборов разного уровня в регионах РФ. Как рассказали в ЦИК России, на судах свой голос отдали уже более 2,7 тыс. человек, в труднодоступных или отдаленных местностях страны - более 14,2 тыс.

Досрочное голосование на судах и в отдаленных и труднодоступных местностях на выборах этого года стартовало 24 августа. "По состоянию на 3 сентября 2025 года досрочно проголосовали 16 985 избирателей в 11 регионах страны: 2 756 - на судах, 14 229 - в труднодоступных или отдаленных местностях", - сообщили в ЦИК РФ.

Они также рассказали, что до большинства территорий организаторы выборов могут добраться только на специальном транспорте, и самый распространенный - вертолет.

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. В 20 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах изберут депутатов заксобраний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.