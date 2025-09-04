Россия высылает эстонского дипломата

До эстонской стороны также доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа, указали в МИД

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Эстонии в Москве Марек Юхтеги был вызван в МИД России, ему было заявлено о высылке из РФ в качестве ответной меры дипломатического сотрудника посольства республики. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"4 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа этого года persona non grata без каких-либо на то оснований дипломата посольства Российской Федерации в Таллине, - сообщили в МИД РФ. - Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве".

В дипведомстве отметили, что "до эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа".