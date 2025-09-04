Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока национальным приоритетом РФ

Президент заявил, что необходимо максимально развивать конкурентные преимущества региона

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Опережающее развитие Дальнего Востока - это национальный приоритет России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа.

"Подчеркну, опережающее развитие Дальнего Востока - это, безусловно, наш национальный приоритет", - указал Путин.

"Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа", - добавил он.

Российский лидер уточнил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами благодаря общим усилиям, совместной командной работе и поблагодарил всех участников совещания за это. "Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы не шло", - отметил он.

По словам главы государства, за последние годы в ДФО были созданы знаковые объекты промышленности и инфраструктуры, которые изменили облик федерального округа, его экономику и социальную сферу. "Сегодня были также открыты новые объекты. Среди них мультимодальный логистический центр "Артем", терминал международного аэропорта Хабаровск, первый корпус инновационного научно-технологического центра и другие", - напомнил он.

Президент в этой связи подчеркнул, что стоит задача обеспечить экономическое развитие региона необходимыми ресурсами, в том числе энергетическими. "В свое время было дано поручение подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке на период до 2050 года, а также определить источники ее финансирования. Сегодня я хотел бы услышать, что сделано и какие проблемные вопросы еще остаются", - обозначил один из вопросов совещания по ТЭК Путин, а также предложил детально рассмотреть положение дел в энергетическом комплексе Дальнего Востока.