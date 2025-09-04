Пребывание в России неработающих семей мигрантов предложили сделать платным

По словам представителей фракции "Новые люди", это позволит сбалансировать интересы государства и общества, увеличить неналоговые доходы бюджета и стимулировать легальное трудоустройство

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Амир Хамитов направили запрос на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с предложением ввести платный режим пребывания в РФ неработающих семей мигрантов. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас, уважаемый Владимир Александрович, поручить профильным департаментам Министерства внутренних дел РФ проработать вопрос о внесении изменений в миграционное законодательство, предусматривающих введение платного режима пребывания для неработающих семей мигрантов", - говорится в документе.

Депутаты отметили, что действующее миграционное законодательство предоставляет возможность супругам и детям мигрантов находиться в России на основании статуса работающего члена семьи. При этом семьи мигрантов пользуются инфраструктурой и социальными услугами, не внося прямого финансового вклада в экономику страны, все расходы ложатся на федеральный и региональные бюджеты, добавили парламентарии.

"Введение платного режима пребывания для данной категории иностранных граждан позволит сбалансировать интересы государства и общества, увеличить неналоговые доходы бюджета и стимулировать легальное трудоустройство. Такая мера создаст экономический стимул для семей мигрантов официально работать или заниматься учебной деятельностью и обеспечивать законные основания для пребывания их семей", - следует из текста документа.

По мнению депутатов, обязанность оплачивать свое пребывание в РФ для неработающих семей мигрантов нужно закрепить законодательно. Размер и порядок таких выплат может быть установлен МВД совместно с заинтересованными ведомствами.