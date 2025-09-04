Путин встретился с премьер-министром Лаоса

Сонсай Сипхандон выступит с речью на пленарном заседании форума 5 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит на острове Русский.

Сипхандон возглавляет делегацию Лаоса на ВЭФ. Он выступит с речью на пленарном заседании форума, которое состоится 5 сентября.

Российский лидер регулярно поддерживает контакты с коллегами из этой страны. Последний раз Путин встречался с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом 31 июля этого года в Кремле - они обсудили двусторонние отношения. А в 2024 году лидеры побеседовали на полях саммита БРИКС.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.