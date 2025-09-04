Зюганов допустил возможным послание президента Федеральному собранию в 2025 году

В соответствии с законом это должно быть ежегодно, отметил лидер КПРФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что послание президента РФ Федеральному собранию в 2025 году еще должно быть оглашено.

"Я понимаю, есть трудности, сложности. Но в соответствии с законом это должно быть ежегодно", - сказал политик ТАСС.

Предыдущее послание было оглашено в феврале 2024 года. Оно было 29-м в новейшей истории России и 19-м для Владимира Путина в качестве главы государства.

Согласно Конституции РФ президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.